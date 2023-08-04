الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43126 طن تشمل : 19039 طن يوريا و 13476 طن كلينكر و 61 طن ملح و 3800 طن مولاس و 6750 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40365 طن تشمل : 3388 طن ابلاكاش و 9954 طن كسب فول صويا و 2547 طن نواتج و 1100 طن ذرة و 1436 طن خشب زان و 9179 طن خردة و 1816 طن رخام و 45 طن ملح و 7000 طن قمح و 3900 طن قمح مطحون .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1281 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 369 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3640 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 181151 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 152351 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3762 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وإمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5344 شاحنة .

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