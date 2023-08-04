ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43126 طن تشمل : 19039 طن يوريا و 13476 طن كلينكر و 61 طن ملح و 3800 طن مولاس و 6750 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40365 طن تشمل : 3388 طن ابلاكاش و 9954 طن كسب فول صويا و 2547 طن نواتج و 1100 طن ذرة و 1436 طن خشب زان و 9179 طن خردة و 1816 طن رخام و 45 طن ملح و 7000 طن قمح و 3900 طن قمح مطحون .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1281 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 369 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3640 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 181151 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 152351 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3762 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وإمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5344 شاحنة .