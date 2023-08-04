"الرى" تتابع تحديث أجهزة تشغيل ومراقبة مفيض قناطر إسنا الجديدة

واصلت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة، والذى يستهدف الاستفادة من الموارد المائية والحفاظ على العمر الافتراضى للقناطر.

يأتى ذلك فيما تفقد المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى، الجمعة، الأعمال الجارية لتنفيذ مفيض قناطر إسنا الجديدة، حيث تفقد الجوهرى الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تحديث أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة .

قناطر إسنا الجديدة

كما تم متابعة حالة جميع الأجزاء المعدنية، وأعمال رفع كفاءة مراقبتها وضمان سهولة التشغيل واتزان حركتها، وسرعة التحكم فيها بإستخدام أنظمة حديثة، وذلك بحضور المهندس محمد النوبى مدير عام قناطر إسنا الجديدة والمهندس أبوزيد السيد وكيل إدارة قناطر إسنا ، والمهندسين طاقم الإشراف على العملية.

قناطر إسنا الجديدة

جدير بالذكر أن المشروع يستهدف تحسين أداء بوابات المفيض عن طريق رفع كفاءتها، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية ، والوقوف على وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات، وذلك بهدف تحقيق التحكم الدقيق فى المناسيب وأقصى استفادة ممكنة من التصرفات فى توليد الكهرباء .