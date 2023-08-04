موسكو تؤكد التزامها الكامل باتفاقات منظمة "أوبك بلس"

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، مساء الجمعة، التزام روسيا الكامل باتفاقات منظمة "أوبك بلس"، مشددًا على أن المنظمة ستواصل مراقبة الوضع في سوق النفط، قبل أن يشير إلى أن سوق النفط العالمية مستقرة وأسعار الخام الآن عند مستوى مقبول.

وقال نوفاك في تصريحات نقلتها شبكة "روسيا اليوم"، إن إنتاج روسيا من النفط عند مستوى 9.5 مليون برميل يوميًا ما يعني امتثال روسيا للخفض الطوعي المعلن بواقع 500 ألف برميل يوميًا.

لا تغيير في سياسة الإنتاج

وأبقت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة "أوبك بلس" خلال اجتماعها الذي عقد عبر الإنترنت الجمعة، على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.

وقالت المنظمة في بيان، إن بيانات إنتاج النفط في مايو ويونيو تظهر امتثال الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين من خارجها بوجه عام لاتفاقهم بشأن خفض إنتاج الخام.

وأضافت: "لجنة المراقبة أعربت عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة العربية السعودية لخفض إنتاج النفط طواعية بمقدار مليون برميل يوميًا، بهدف استقرار السوق".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك أعربت اللجنة عن امتنانها لروسيا لقرار خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميًا في سبتمبر".

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية في الرابع من أكتوبر القادم.

وذكرت اللجنة وفق نص البيان أنها ستستمر في تقييم أوضاع السوق عن كثب، مشيرة إلى استعداد الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون على مواجهة مستجدات السوق، وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت.

واستندت اللجنة في ذلك إلى التوافق والتماسك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.

ونوهت اللجنة إلى تعديل وتيرة الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتصبح كل شهرين، مع منح اللجنة أحقية عقد اجتماعات إضافية.