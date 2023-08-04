الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو مجلس الأسرة العربية: جلسات الحوار الوطني ناقشت موقف الزوجة عقب وفاة الزوج

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت هايدي فضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا وعضو مجلس الأسرة العربية، على هامش جلسة الحوار الوطني، أمس، لـ"الدستور" إن المقترحات التي قدمت في جلسة الأسرة المصرية، تضمنت تأثير الانفصال بين الزوجين على تماسك الأسرة المصرية، والحرص على السلامة النفسية للأبناء، الذين يجسدون المستقبل.

أوضحت، رئيس محكمة الأسرة سابقًا وعضو مجلس الأسرة العربية، على هامش جلسة الحوار الوطني، أمس أن جلسة الأسرة المصرية كان لها 3 خطوط عريضة وهم النفقة، والكد والسعاية، والطاعة، وتأثيرهم على الأسرة المصرية، وكيفية ضمان حقوق الأسرة في حال الانفصال.

وأشارت إلى أنها أوصت بتوفير نفقة مؤقتة للزوجة بمجرد الطلاق، لضمان توفير الأمان الاقتصادي لها، وأن تحكم بها محاكم الأسرة بأول جلسة للمحكمة، حتى تستطيع الأسرة توفير الرعاية اللازمة لها وللأطفال.

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