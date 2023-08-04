المصرى يتقدم بمذكرة احتجاج لاتحاد الكرة ضد حكم مباراة الأهلى

تقدم مجلس إدارة نادي المصري بمذكرة احتجاج رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن من خلالها عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وطالب مجلس المصري مسئولي اتحاد الكرة بتشكيل لجنة محايدة بعيدًا عن أعضاء لجنة التحكيم على أن تقوم تلك اللجنة بإجراء تحقيق عاجل وفوري في كل القرارات التي شهدتها المباراة وتفريغ تسجيلات تقنية الفيديو والمحادثات التي تمت بين حكم المباراة وحكم الفار مع عرض نتيجة التحقيق على الرأي العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع احتفاظ نادي المصري بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التقرير الذي ستصدره اللجنة.

ومن جانبه، أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة نادي المصري أن "ما حدث من التحكيم في المباراة تخطى كل الحدود وأضاع علينا فوزًا كان بين أيدينا، مشيرًا إلى أن الجميع شاهد كيف انهزم نادي المصري وخرج من الكأس بفعل فاعل، مطالبًا بضرورة تصحيح مسار الكرة المصرية خاصة وأن جميع الدوريات من حولنا تتقدم وتستقطب أقوى نجوم العالم ونحن لم نتقدم خطوة وما زلنا نعانى بسبب تلك الأخطاء".

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر (2022-2023)، عقب تغلبه على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب (برج العرب) بالإسكندرية، في إطار الدور ربع النهائي للبطولة.