الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة العلمين تتأهل لنهائي جائزة أفضل جامعة في استراتيجية التدويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية مشاركة الجامعات في المسابقات الدولية لصقل مهارات وخبرات الطلاب وتزويدهم بالمعارف التي تساعدهم على الارتقاء بقدراتهم، مما سيعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل.

وفي هذا الإطار، أعلن د. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، عن اختيار جامعة العلمين الدولية ضمن القائمة النهائية المُكونة من 6 جامعات للمنافسة على جائزة أفضل جامعة من حيث استراتيجية التدويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تنظمها مؤسسة التايمز البريطانية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاختيار جاء نتيجة للشراكات الدولية المتميزة للجامعة مع جامعات مرموقة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الأعوام الماضية في محور التدويل والمشاركات الدولية.

جدير بالذكر أن المسابقة شهدت مشاركة ما يقرب من 300 جامعة من 17 دولة في 10 محاور، وتأهل للتصفيات النهائية 75 جامعة، منها 6 جامعات في محور استراتيجية التدويل.

أفضل جامعة التعليم العالي والبحث العلمي التايمز البريطاني الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العلمين الدولية القائمة النهائية

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها في مصر

مصابان وتهشم واجهات 9 محلات إثر انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية (فيديو)

بعد الخروج من البطولة العربية.. لاعبو الزمالك يؤدون مناسك العمرة (صور)

"أوقاف مطروح": انطلاق قافلة دعوية بالحمام لتنشيط الدعوة بالمناطق النائية

افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 13 مليونًا و166 ألف جنيه بالبحيرة

خطة استعادة الريادة.. السكك الحديدية فى "ثوب جديد" لخدمة المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أميركا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية