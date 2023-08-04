جامعة العلمين تتأهل لنهائي جائزة أفضل جامعة في استراتيجية التدويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية مشاركة الجامعات في المسابقات الدولية لصقل مهارات وخبرات الطلاب وتزويدهم بالمعارف التي تساعدهم على الارتقاء بقدراتهم، مما سيعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل.

وفي هذا الإطار، أعلن د. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، عن اختيار جامعة العلمين الدولية ضمن القائمة النهائية المُكونة من 6 جامعات للمنافسة على جائزة أفضل جامعة من حيث استراتيجية التدويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تنظمها مؤسسة التايمز البريطانية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاختيار جاء نتيجة للشراكات الدولية المتميزة للجامعة مع جامعات مرموقة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الأعوام الماضية في محور التدويل والمشاركات الدولية.

جدير بالذكر أن المسابقة شهدت مشاركة ما يقرب من 300 جامعة من 17 دولة في 10 محاور، وتأهل للتصفيات النهائية 75 جامعة، منها 6 جامعات في محور استراتيجية التدويل.