الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: استكمال أعمال رصف طريق "أسيوط-البداري" لرفع كفاءة الطرق

رصف طرق
رصف طرق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استكمال أعمال رصف طريق "أسيوط/البداري" ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق لتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى، ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشدد سعد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ورفع العبء عن كاهلهم ووفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رصف الطريق السريع في المنطقة بين البداري وقرية العقال القبلي بمركز البداري استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع، وذلك بإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه ومسئولي الرصف والمرافق بمركز البداري.

ولفت إلى تنفيذ أعمال نظافة وإزالة التعديات والاشغالات وفرش وتسوية التربة الزلطية لنهو عملية الرصف بطريقة سليمة قبل البدء في أعمال الطبقة الأخيرة للرصف، مشدداً على المتابعة الدورية والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.

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التعديات والإشغالات التنسيق والتعاون التنمية المستدامة الجهات المعنية الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بكافة القطاعات تحقيق التنمية المستدامة خطة المحافظة

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