الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تعاون مستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشاكل المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن اللقاءات الدورية والجهود المتواصلة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذي والشعبي لتحقيق الصالح العام.

وأشاد بالدور المهم الذي تقوم به القيادات البرلمانية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة التي ساهمت بشكل مباشر في مساندة الجهود التنفيذية في مختلف قطاعات العمل.

وأكد المحافظ حرصه الدائم على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة وللإطلاع على نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة العمل بها وسرعة الإنتهاء منها طبقًا للتوقيتات المحددة مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتلبية طموحات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية المستدامة.

وتم خلال اللقاءات مناقشة معدلات تنفيذ أبرز المشروعات التنموية التي يتم إنشائها على  أرض المحافظة ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ونسب تنفيذها وحجم الإنجاز التي وصلت إليه لدفع العمل بها والانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين، كما ناقش عددًا من القضايا الجماهيرية في القطاعات التعليمية والصحية والتموينية والزراعية، فضلا عن طلبات النواب المقدمة واستجاب المحافظ خلال اللقاءات لعدد من الطلبات المقدمة من النواب، موجهًا بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

وأوضح اللواء عصام سعد إنه سيتم خلال الأيام القادمة التشغيل التجريبي لمجمعات الخدمات الحكومية بعد تأثيثها ونقل الموظفين إليها وستدخل الخدمة تباعًا جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها، مؤكدًا أن ثمار المشروعات الجارية ستحقق طفرة غير مسبوقة في تحسين مستوى وجودة الحياة والمعيشة للمواطن في ظل الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بإنجاز مشروعات المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" التي ستغير واقع القرى وتوفر حياة كريمة لقاطنيها وترتقي بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتمكنهم من الحصول على جميع الخدمات الأساسية كأحد أولويات رؤية مصر 2030.

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أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الخدمات المقدمة للمواطنين الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس ياسر عمر المشروعات الخدمية والتنموية الموازنة بمجلس النواب النائبة نجلاء العسيلي النائب مصطفي بدران جهاز شئون البيئة حل مشاكل المواطنين طموحات المواطنين

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