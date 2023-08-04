"إكسترا نيوز" ترصد مشروعات المياه والصرف الصحى بالمنيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد مشروعات ضخمة للمياه والصرف في المنيا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروعات ضخمة للمياه والصرف فى المنيا:

6.1 مليار جنيه قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

574 مشروعًا إجمالي مشاريع مياه الشرب المنفذة في المحافظة.

1.9 مليار جنيه إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب.

17 مشروعًا يجري العمل على تنفيذها في المحافظة بقطاع مياه الشرب.

42 مشروعًا إجمالي مشروعات الصرف الصحي في المنيا.

2 مليار جنيه تكلفة مشروعات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة.

31 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي جار تنفيذها بتكلفة 1.3 مليار جنيه.