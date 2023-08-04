الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الأقصر تعلن جاهزيتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتنسيق الكليات

رئيس جامعة الاقصر
رئيس جامعة الاقصر

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة جاهزة لاستقبال طلاب المرحلة الثانوية العامة، مؤكدًا أنه تم تجهيز مكاتب التنسيق بالجامعة لبدء المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة للجامعات، والتي تنطلق أولى أيامها غدًا السبت.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم أن يتوجهوا لثلاثة معامل هي: معمل كليه الحاسبات والمعلومات بالعوامية، أو معمل كلية الفنون الجميلة بشارع خالد بن الوليد، أو معمل كلية السياحة والفنادق بجوار جهاز مدينة طيبة شمالي الأقصر.

وأشار الدكتور حمدي حسين، إلى أن هذه المعامل تعمل حتى نهاية مراحل تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والشهادات المعادلة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا بحسب كل مرحلة، مؤكدًا أن هذه المعامل مدعمة بإنترنت فائق السرعة، وطابعة، ومتاحة بالمجان تمامًا لجميع الطلاب.

ووجَّه رئيس الجامعة، بتوفير كل سبل الراحة، والدعم من جانب القائمين على هذه المعامل، والذين تم تدريبهم جيدًا؛ لتقديم المساعدة للطلاب، والرد على استفساراتهم خلال مرحلة التنسيق.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كانت قد أعلنت عن انطلاق مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاءالموافق 9/8/2023 وذلك وفقًا للحد الأدنى التالي:-

الحد الأدنى للمرحلة الأولى:

الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر.

الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

جامعة الاقصر الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة مكاتب التنسيق السبت

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