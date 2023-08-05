يظن كثيرون أن "قراءة الفلسفة" تعني الجلوس في قاعة جامعية، مع تصفح نصوص قديمة مملة بلغات لم يعد أحد يتحدث بها، ولكن بمجرد القراءة للدكتور ريان هوليداي والفلاسفة الكبار، ستتمكن من اكتشاف، وإدراك أن الفلسفة لا تتعلق بتحليل أفكار الأشخاص الذين ماتوا منذ زمن بعيد، ولكنها تتعلق بكيفية عيش "حياة جيدة بحكمة أكبر" وهذا بالضبط ما تهدف إليه كتب الفلسفة.

وترشح "الدستور" لك في السطور التالية، أفضل 7 كتب فلسفية قد تغير حياتك إلى الأبد

تأملات ماركوس أوريليوس

يقول الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس، في كتابه أنه "لديك سلطة على عقلك، وليس الأحداث الخارجية، أدرك هذا وسوف تجد القوة "، وهذه التأملات عبارة عن مجموعة من 12 كتابًا، كتبها الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس، والذي كتبها باستمرار لتذكر تعليمه في الفلسفة الرواقية، وستعلمك كتاباته المنطق والإيمان والانضباط الذاتي.

فإذا كنت تبحث عن التحفيز والحكمة اليومية، فهذا أحد أفضل الكتب التي سيمكنك قراءتها، حيث تقدم التأملات مجموعة من النصائح والحكم كما أعطاها ماركوس لنفسه قبل 2000 عام، وسوف يفيدك الكتاب في الأوقات الصعبة، بالإضافة إلى ذلك، قد تلهمك أن تبدأ في كتابة يومياتك.

الإنسان يبحث عن المعنى لـ فيكتور فرانكل

وهو أحد أفضل الكتب في عالم الفلسفة، ويروي الكتاب التجارب المروعة التي تعرض لها الناجي من الهولوكوست، فيكتور فرانكل، في معسكرات الاعتقال النازية، جنبًا إلى جنب مع نهجه النفسي في العلاج، وهو أيضًا ما ساعده على البقاء ويظهر كيف يمكنك، إيجاد معنى لحياتك.

The Daily Stoic لـ رايان هوليداي

يقول رايان هوليداي في كتابه: "تحكم في تصوراتك، وجه أفعالك بشكل صحيح، تقبل عن طيب خاطر ما هو خارج عن إرادتك"، فإن الكتاب عبارة عن تجميع لمدة عام من التأملات اليومية القصيرة من الفلاسفة القدامى، مثل Seneca و Epictetus و Marcus Aurelius، فسيعلمك الكتاب الاتزان والمرونة والمثابرة عبر عدة تخصصات وهي الإدراك والعمل والإرادة.

قصة الفلسفة لـ ويل ديورانت

"الحضارة تبدأ بالنظام، وتنمو بالحرية، وتموت من الفوضى"، هكذا يصف الكاتب ويل ديورانت أسس الحضارة، فيخبرك في كتابه "قصة الفلسفة" حياة الكثير من الفلاسفة الغربيين العظماء، مثل أفلاطون وسقراط ونيتشه، واستكشاف وجهات نظرهم حول السياسة والدين والأخلاق ومعنى الحياة والكثير من المفاهيم المهمة الأخرى.

جمهورية أفلاطون

يقول أفلاطون في كتابه: "إن أقسى عقوبة لرفضك الحكم هي أن تُحكم من قبل شخص أدنى منك"، فإن الجمهورية التي أسسها أفلاطون هي واحدة من أهم الأعمال السياسية والفلسفية في التاريخ، كتبها أفلاطون، الفيلسوف وتلميذ سقراط النجيب، في شكل حوار حول العدالة والأنظمة السياسية.

إذا كنت تعمل في السياسة، فإن قراءة هذا الكتاب أمرًا لا بد منه للقراءة، وإذا لم تكن، فستظل قراءة جمهورية أفلاطون قيّمة لما يعنيه الحُكم، وكيف تكون مواطنًا صالحًا، وكيف أن الفلاسفة يمكن أن يكونوا حكامًا جيدين ولكن ليس بالضرورة أن يكونوا هكذا.

خطابات إبكتيتوس

وهذه الخطابات الموجودة في الكتاب عبارة عن مجموعة من محاضرات الفيلسوف القديم إبكتيتوس، نسخها أحد طلابه وقدمها في كتاب، مما يساعدنا على فهم العالم ويعلمنا الكتاب قبول المشقة والتغيير وأحداث الحياة التي تبدو وكأنها انتكاسات في البداية ولكنها ستجعلنا في النهاية أقوى.

المحاضرة الأخيرة لراندي باوش

المحاضرة الأخيرة هي الرسالة الأخيرة للأستاذ الجامعي راندي باوش، قبل وفاته الوشيكة بسبب السرطان في سن مبكر نسبيًا، حيث تقدم نصائح مفيدة للحياة، وكلمات مهمة من الحكمة، وقدرًا كبيرًا من التفاؤل والأمل للإنسانية، كما أن الكتاب مليء بالإلهام والحكمة المكتسبة والذكريات التي ستجعلك تبتسم، كما ألقى راندي المحاضرة الفعلية، لكنه أوصي طلابه بقراءة الكتاب أولاً، لأنه يحتوي على مزيد من التفاصيل ويجعل الحديث أقوى بكثير.