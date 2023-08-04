الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

شن قطاع الأمن العام حملات بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن، لضبط كافة مظاهر الخروج عن القانون والعناصر الإجرامية، وذلك في حملات استمرت على مدار اليوم.

وأسفرت جهود تلك الحملات، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط (218) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (28538) مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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