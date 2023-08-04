الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الغناء والعزف المرتجل والتوزيع الأوركسترالى موضوعات مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ32

الاوبرا
الاوبرا

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويديره المايسترو هاني فرحات، ويقام في الفترة من 20 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويقول الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، إن المسابقة تضم ثلاثة أقسام؛ الأول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني، ويخصص للغناء العربي للشباب من سن 18 حتى 40 عامًا، وتم رصد ثلاث جوائز للفائزين بإجمالي 135 ألف جنيه، ويشترط على المتسابق أداء أحد أعمال خالد الذكر، سيد درويش، وآخر من اختياره.

أما القسم الثاني، فقد تم تخصيصه للعزف المرتجل على آلات (القانون، العود، الكمان)، واشترط أن يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عامًا، وأن يقوم بأداء ارتجال حر، وتصل مجموع جوائزه إلى 135 ألف جنيه تمنح لثلاثة فائزين.

القسم الثالث من المسابقة مخصص لتوزيع الموسيقى الأوركسترالية، ويمكن لجميع الأعمار الاشتراك فيه، على أن يقوم المتسابق بتقديم توزيع أوركسترالي لإحدي مؤلفات الموسيقار سيد درويش. وتم تخصيص جائزة قدرها 120 ألف جنيه للفائز، وسيتم عزف العمل الفائز في ختام الفعاليات. 

وسيبدأ التسجيل في المسابقة اعتبارًا من الخميس 17 أغسطس وحتى الأحد 1 أكتوبر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.cairoopera.org. وتم تخصيص البريد الإلكتروني dr.ratib[email protected] للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات.

الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا الدكتور خالد داغر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الدكتورة نيفين الكيلان الدكتورة رتيبة الحفني

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