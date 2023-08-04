السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع أعمال السيطرة على حريق محدود بأحد البنوك

أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد في بني سويف، على أعمال السيطرة على حريق محدود داخل فرع أحد البنوك بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وتم توجيه سيارة إسعاف والحماية المدنية والسيطرة على الحريق المحدود "دخان بدون لهب" بعد فصل التيار عن ضفيرة مغذية لماكينة الصراف الآلي، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، بحضور هاني الجويلي، رئيس المدينة، وعلاء عيد، مدير الأزمات بديوان عام المحافظة ومسؤولي البنك.