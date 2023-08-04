الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع أعمال السيطرة على حريق محدود بأحد البنوك

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد ببنى سويف

أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد في بني سويف، على أعمال السيطرة على حريق محدود داخل فرع أحد البنوك بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وتم توجيه سيارة إسعاف والحماية المدنية والسيطرة على الحريق المحدود "دخان بدون لهب" بعد فصل التيار عن ضفيرة مغذية لماكينة الصراف الآلي، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، بحضور هاني الجويلي، رئيس المدينة، وعلاء عيد، مدير الأزمات بديوان عام المحافظة ومسؤولي البنك.

البنك التجاري الدولي CIB الطريق الصحراوي الغربي بكورنيش النيل بني سويف ديوان عام المحافظة

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