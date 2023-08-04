الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. انطلاق دورات تدريبية لأفراد الطاقم النهرى ودورة الشبكة المعلوماتية RIS بأسوان

الطاقم النهرى
الطاقم النهرى

تنطلق غدًا فعاليات الدورات التدريبية لأفراد الطاقم النهرى بجميع درجاتهم، وكذا دورة الشبكة المعلوماتية RIS بمدينة أسوان، خلال الفترة من 5 حتى 17 أغسطس.

جاء ذلك فى إطار التعاون البناء والمثمر بين محافظة أسوان والهيئة العامة للنقل النهرى.

ومن المقرر أن يتم عقد الدورات التدريبية والتخصصية بمقر مدرسة أحمد طه حسين بكورنيش نيل أسوان أمام نادى المهندسين.

ويتضمن برنامج الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها بواسطة الهيئة العامة للنقل النهرى التدريب على الدورات المختلفة، وتشمل التالى "بحرى، وريس بحرى، وأمن وسلامة، ومساعد ميكانيكى، وميكانيكى أول، ومساعد كهربائى، وكهربائى أول، ومساعد قائد، وR.I.S، وكهربائى، وقائد باخرة، وميكانيكى، وأمن وسلامة، وبحرى ماهر".

فيما سيتم عقد دورة ريس بحرى ممتازة ودورة المحاكى فى أسبوع واحد بالقاهرة فترتين، وفى حالة عدم اكتمال العدد لأى دورة من الدورات المذكورة خلال الأسبوع الأول يتم تأجيلها للأسبوع الثانى، على أن يقوم المدرب بتقديم الملف قبل بدء الدورة بيوم على الأقل.

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