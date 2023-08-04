تقرير إفريقى: اليونان تسعى لتعزيز العلاقات مع مصر لدورها البارز فى معالجة الأزمات

سلط موقع "أفريكان بيزنس" الإفريقي الضوء على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العلمين الجديدة، أمس الخميس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء شهد محادثات ثنائية أعقبتها مناقشات مكثفة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي برئيس الوزراء اليوناني في مصر، مهنئًا إياه مجددًا بفوز الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية، التي أكدت نتائجها ثقة الناخب اليوناني بقيادة رئيس الوزراء اليوناني.

وقال التقرير الإفريقي: أشاد الرئيس السيسي بعمق واتساق العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتنمية الملموسة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز للتنسيق السياسي بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر على الصعيدين الثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي والتعاون المثمر فيما يتعلق بالتعاون الثلاثي مع قبرص.

وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء اليوناني شدد على العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، ورحب بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون خلال السنوات الماضية، كما أعرب عن رغبة بلاده في مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، لا سيما في ظل الدور المتميز الذي تلعبه مصر في معالجة الأزمات والتحديات الراهنة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما أعرب رئيس الوزراء ميتسوتاكيس عن تقديره للمساعدات التي ترسلها مصر للمساعدة في إخماد حرائق الغابات في اليونان، وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه وتضامنه مع اليونان في مواجهة آثار وتداعيات حرائق الغابات.

كما بحث الاجتماع سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. تم التأكيد على الاهتمام المشترك في سرعة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ومواصلة تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والطاقة والغاز الطبيعي والربط الكهربائي، وكذلك التعاون في القطاعات الانتقالية الخضراء.

كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ضوء المواقف المشتركة للدولتين في منطقة شرق المتوسط​​، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط ​​يعد من أهم الأدوات في هذا الإطار، كما ناقش الزعيمان تطورات ظاهرة الهجرة غير الشرعية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وأشاد رئيس الوزراء اليوناني بجهود مصر في مكافحة هذه الظاهرة، خاصة في ظل الأعباء التي تفرضها منذ استضافة ملايين اللاجئين على أراضي مصر.