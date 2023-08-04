حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم كامل العدد في مهرجان العلمين (فيديو)

رصد باسم أبو العينين، مراسل القناة الأولى، أبرز فعاليات مهرجان العلمين، مشيرًا إلى أن حفل الفنان مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم، كان كامل العدد، فقد كان مدحت صالح أيقونة الحفل، وتفاعلت ريهام عبدالحكيم مع الجمهور الذي اندمج معهما في حفل أكثر من رائع.

وأضاف أبو العينين، خلال لقائه عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن هذه الأمسية كانت على أرينا العلمين واستمرت حتى أوقات متأخرة من بعد منتصف الليل وسط إقبال متزايد، ومن لم يستطع دخول الأرينا كان يتابع الحفل على الشاشات العملاقة المنتشرة في محيط الممشى السياحي.

وتابع: "اليوم هو ثاني أيام فعاليات مهرجان العالم علمين الغنائي من أرينا العلمين في نهاية هذا الأسبوع وسيكون معنا حميد الشاعري والفنان الكبير محمد منير ونتوقع أنه سيكون كامل العدد ويزيد وتختتم الفعاليات الغنائية لهذا الأسبوع غدًا السبت بحفل ساهر للفنانة إليسا والفنان تامر عاشور".