رصد مسجل خطر يبيع المخدرات في عزبة العبور

نجح رجال أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار في منطقة عزبة العبور.

جاء ذلك عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، متضمناً تضرر سكان عزبة العبور من قيام أحد الأشخاص ببيع المواد المخدرة.

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه(له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي- سلاح أبيض) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.