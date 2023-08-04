منتخب مصر للكرة الطائرة يخوض 7 وديات فى معسكره الأوروبى استعدادًا للأمم الإفريقية

بدأ منتخب مصر الأول للكرة الطائرة معسكره الأوروبي استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في شهر سبتمبر المقبل ويقام المعسكر في ثلاث دول هى سلوفينيا وتركيا ومقدونيا ويخوض خلاله المنتخب 7 مباريات.

المعسكر بدأ في سلوفينيا ويستمر حتى 11 أغسطس الجاري ويشمل أداء ثلاث مباريات ودية مع منتخب سلوفينيا ثم يتوجه منتخب مصر إلى تركيا للدخول في معسكر خلال الفترة من 11 وحتى 16 أغسطس الجاري يشمل أداء مباراتين وديتين مع المنتخب التركيا.

وفي ختام معسكره الأوروبي يتوجه منتخب مصر إلى مقدونيا خلال الفترة من 16 وحتى 21 أغسطس الجاري وسيواجه سيواجه المنتخب المقدوني مرتين وديتين.

الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة بقيادة الإيطالي فلافيو جولينيلي اختار 18 لاعبا لمعسكر الأوروبي وهم: أشرف اللقاني وأحمد صلاح وياسين محمد ومحمد رضا ومحمد رمضان وعبد الرحمن الحسيني ومحمد جمال عسران ومحمد عادل دولا وأحمد يوسف وحسام يوسف ومحمد المهدي مؤه وسيف الدين حسن عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عبد المحسن ورضا هيكل وأحمد سعيد ومحمد مصطفى كامل لعبة وأحمد ضياء.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الكرة الطائرة من الإيطالي فلافيو جولينيلي مديرا فنيا وحسن الحصري مدربا عاما ومحمد بخيت مدربا مساعدا وهاني سمير وأحمد سعيد محللان تقنيان وعبد الرحمن بسيوني إخصائي تأهيل وإصابات وبراسيليو روجيرو مخطط أحمال وعلي زكي مديرا إداريا.