الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وقف رحلات البالون بالأقصر لسرعة الرياح

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت سلطات أرض مطار البالون الطائر في غرب مدينة الأقصر، صباح اليوم، عن إلغاء وتعليق كل رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر صباح اليوم الجمعة؛ لسوء الأحوال الجوية.

وأكدت سلطات أرض مطار البالون الطائر، أنه نتيجة تقلبات الطقس وسرعة الرياح صباحًا باتجاه الشرق، حيث قرر مسئولو السلطة وقف خروج رحلات البالون من أرض مطار البر الغربي لشدة الرياح تجاه الشرق وتقلبات الطقس وقت التحليق صباحًا لحماية السائحين والعاملين بالبالون، حتى لا يؤدي انحراف البالونات بعيدًا عن مسارها المحدد.

وتشهد سماء الأقصر كل صباح، ومع اللحظات الأولى لشروق الشمس، انطلاق عشرات الرحلات من أرض مطار البالون الطائر بغرب مدينة الأقصر، تقل على متنها مئات السائحين في رحلة تمتد من 35 إلى 45 دقيقة على ارتفاع 1400 قدم.

ويحرص السائحون القادمون لمدينة الأقصر على التمتع برحلة البالون، والتي تصنف على أنها من أنواع سياحة المغامرة لإضفاء جو من التميز، وجعل تجربتهم لزيارة الأقصر رحلة فريدة لا تنسى.

محافظة الأقصر بالون أرض المطار الجمعة الأحوال الجوية

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