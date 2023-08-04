مصرع طفل في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية

لقى طفل فى الحادية عشر من عمره مصرعه عقب وصوله الى مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج على إثر إصابته فى وقوع مصادمة بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية كان يستقلها الطفل المتوفى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت التحقيق في الواقعة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على طريق فرعى دائرة مركز شرطة البلينا بين سيارة نقل ودراجة نارية ووجود متوفى تم نقله للمستشفى وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث الميرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا ببوجود حادث تصادم ومتوفي بطريق فرعي دائرة مركز البلينا حيث تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة المدعو جاد الكريم ع م 18 سنة سائق ومقيم بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بدراجة نارية " تروسيكل " قيادة المدعو عبد الرحمن م م أ 11 سنة ومقيم بذات الناحية.

وأسفر الحادث عن الحادث عن وفاة الطفل قائد الدراجة النارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي برديس المركزي تحت تصرف النيابة، وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو عبد البادي م م أ 17 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما جاء بالفحص وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث الذى اودى بحياة شقيقة الاصغر كما نفي الشبهة الجنائية عن الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.