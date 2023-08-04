الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سورى وإصابة مصرى فى حادث تصادم على محور الضبعة

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

لقي شخص  سوري الجنسية مصرعه وأصيب آخر منذ قليل في حادث تصادم سيارتين "نقل ونصف نقل" في أول طريق محور الضبعة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.  

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي رضا عبد المنجي شهاب 44 سنة من محافظة الغربية مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر اشتباه pc، بالإضافة إلى رامز فواد بدر، 43 سنة، سوري الجنسية، جثمان هامد.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصاب ووضعه تحت الملاحظة الطبية، حيث تم التحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

إجراء الفحوصات الطبية تصادم سيارتين نقل ونصف نقل حادث تصادم سيارتين طريق محور الضبعة مستشفي الضبعة المركزي

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