الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد كروم لـ"الشاهد": الإخوان ليسوا رجال دين وعندما تحدثوا فيه أفسدوه

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومحمد كروم

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، والمنشق عن الجماعة الإسلامية، إنه من ضمن الاسئلة المحيرة داخل الجماعة الإرهابية ماهو مصير الذين قتلوا من الجماعة، قالوا "شهداء"، ومن قتلوا من الشرطة؟، قالوا "شهداء".

وأضاف "كروم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجماعة تقول إنها جماعة إسلامية ودينية وأسسها المهندس والطبيب والتاجر والحرفي، وهم ليسوا رجال دين، وعندما تحدثوا في الدين أفسدوه، مؤكدًا أنه كان يرى حل الجماعة الإسلامية وتفكيكها ومن يريد أن يكون جماعة تكون تحت مظلة الأزهر. 

وتابع أن الجماعة ألفت كتابًا باسم "شبهات وردود"، وكل شبهة كانت تخرج عنهم يردوا عليها وبعد ذلك كل الشبهات أصبحت مرجعية للجماعة، فأنت كطبيب قيمتك الطبية فوق رأسي ولكن ليس لك علاقة بالدين. 

محمد كروم ليسوا رجال دين الجماعة أفسدوه الأزهر حل الجماعة الإسلامية الشبهات

مواد متعلقة

قرن من الدماء.. الباحث فى الحركات الإسلامية محمد كروم: الإخوان سجدوا لله شكرًا بعد اغتيال فرج فودة لأنه «عدو الله»

محمد كروم لـ"الشاهد": الإخوان كفّروا الشيخ الشعراوى.. وحاولوا اغتيال عادل حمودة

محمد كروم يكشف لـ"الشاهد" كواليس قرار الجماعة الإسلامية باغتيال طنطاوى

محمد كروم يكشف تفاصيل اغتيال فرج فودة من قِبل الجماعة الإرهابية

الأكثر قراءة

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

كروم لـ"الشاهد": الجماعة الإسلامية جهزت محمد حمودة في أفغانستان لاغتيال مبارك

طارق السعيد: أوسوريو أخطأ بشكل كبير مع الزمالك.. وهناك إيجابيات ظهرت خلال البطولة العربية

توقيف 2 من أفراد البحرية الأمريكية بتهم أمنية "خطيرة"

ريهام عبدالحكيم: مهرجان العلمين يعطي صورة جميلة لمصر ويضيف كثيرًا للفنانين

ركلة جزاء الأهلى وهدف المصرى الملغى: ماذا قال خبير التحكيم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى