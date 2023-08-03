الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ركلة جزاء الأهلى وهدف المصرى الملغى: ماذا قال خبير التحكيم؟

الأهلي والمصري البورسعيدي
الأهلي والمصري البورسعيدي

قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي إن قرار الحكم عبد العزيز السيد بإلغاء هدف المصري البورسعيدي ومنح الأهلي ركلة جزاء في الوقت القاتل كانا قرارين صحيحين.

أضاف الشناوي، في تصريحات متلفزة عقب المباراة: "إلغاء الحكم عبد العزيز هدف المصري في شباك الأهلي قرار سليم، نظرًا لأن محمد دبش كان متداخلاً في اللعبة بعد ارتقائه تجاه الكرة حتى لو لم يلمسها".

وتابع "ركلة جزاء الأهلي صحيحة، لاعب المصري أمسك بقميص حسين الشحات وارتكب المخالفة على الرغم أن الكرة كانت في حوزته"، وتابع "قرار الحكم سليم بعدم احتساب ركلة جزاء أخرى لصالح حسين الشحات".

وتساءل الخبير التحكيمي: "كيف عاد علي ماهر إلى الملعب وأعطى تعليمات للاعبيه بعد طرده بسبب الاعتراض، أين الحكم الرابع؟"

الاهلى المصرى البورسعيدى مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي أحمد الشناوي كاس مصر

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