طلب التحريات حول مصرع أحد الأشخاص في حادث تصادم أعلى محور الضبعة

طلبت جهات التحقيق بأكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع أحد الأشخاص في حادث تصادم لودر أعلي محور الضبعة بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة. كما صرحت بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالجثة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى محور الضبعة بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين العثور على جثة "ن. س. م. س" 40 سنة، أصل إقامته محافظة قنا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.