الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1438 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 1438 محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال شهر يوليو الماضي.

حيث تم تحرير 165 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير 1268 محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وأوكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

وفي السياق ذاته، فقد قامت المديرية بأخذ 12 عينة من المطاحن، وكذا 36 عينة غذائية.

وقد أكدت المديرية، على حرصها على تكثيف المرور على المنشآت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 166 محضرًا للمخالفين والتحفظ على 8 شكائر دقيق مدعم تم تهريبه لاستخدامه في غير الغرض المخصص له، والتحفظ على 820 كجم سكر تمويني تم تهريبه بأحد معامل الألبان، وكذلك 10 عبوات زبادي و25 كجم بسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعبوات بسكويت منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 12 محضر للبدالين التموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع بطاقات والتصرف في مقررات تموينية مدعمة تقدر بمبلغ 20 ألف جنيه، وأيضًا تحرير 36 محضرًا للمخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

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