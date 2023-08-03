متفوقًا على الريال وبرشلونة.. الأهلى الأكثر تفاعلًا على فيسبوك حول العالم

استطاع الأهلي الانفراد بقمة قائمة الأندية الأكثر تفاعلًا على منصات التواصل الاجتماعي بتحقيقه المركز الأول في التفاعل بمعدل مشاركة خلال شهر يوليو 2023، وفقاً للإحصائية التى أعدها موقع deportesyfinanzas، المتخصص فى هذا الشأن متفوقًا على حسابات أندية ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيان وأرسنال الانجليزي.

وحقق الأهلي 20.4 مليون تفاعل عبر صفحتة الرسمية على (فيسبوك) في شهر يوليو، ليحتل المركز الأول في قائمة أفضل 5 أندية على مستوى العالم في شهر يوليو الماضي.

وجاء في المركز الثاني ريال مدريد الإسباني في المرتبة الثانية بـ19.3 مليون تفاعل فيما تراجع حساب برشلونة إلى المركز الثالث 18،4 مليون.

وظهر إنتر ميامي في القائمة محتلًا المركز الرابع 15.7 والإرسنال الإنجليزي في المركز الخامس باجمالي تفاعل 11 مليونا.

لتواصل الحسابات الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي فرض نفسها على الساحة العالمية كأفضل محتوى يتم تقديمه بين الأندية حول العالم.