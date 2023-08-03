الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ريهام عبدالحكيم: فخورة بالغناء على مسرح مهرجان العلمين

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

أعربت المطربة ريهام عبد الحكيم، عن سعادتها الشديدة بمشاركتها في مهرجان العلمين المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة.

وقالت ريهام أثناء إحيائها حفل غنائي ضخم حاليا ضمن فعاليات المهرجان، إنها فخورة بالمشاركة في المهرجان والغناء على مسرح العلمين، موجهة الشكر لكل القائمين على مهرجان العلمين، ثم واصلت غناءها بأغنية مستنياك وسط تفاعل كبير من الجمهور والتصفيق الحار.

ويعد اليوم هو الأول ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمهرجان العلمين الجديدة الذي يتضمن عدة حفلات غنائية يحييها نخبة من نجوم الغناء ومنهم حميد الشاعري ومحمد منير وإليسا وتامر عاشور ووائل الفشني.

ومن المقرر أن يشهد الحفل مفاجآت عديدة ينتظرها الجمهور من قبل النجمين مدحت صالح وريهام عبد الحكيم.

وذلك ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإذاعة حفلات مهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفيه، وذلك تماشياً مع سياسة الشركة الهادفة؛ لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدى قنواتها.

ولا يعد ذلك الحفل الوحيد الذى يتم عرضه على شاشة قنوات المتحدة، إذ أعلنت عن عرض أكثر من حفل عبر قنواتها ضمن إجازة الويك إند.

اليو المقرر المطربة ريهام عبد الحكيم المطر المتحدة للخدمات المهر الشركة المتحدة للخدمات آليات إليسا بأغنية

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