الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نسرين البغدادى: ناقشنا مشكلات ما بعد الطلاق ضمن جلسات الحوار الوطنى

 الدكتورة نسرين البغدادي،
 الدكتورة نسرين البغدادي،

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إن جلسة الحوار الوطني اليوم ناقشت ثلاثة موضوعات عن النفقة والطاعة والكد والسعاية في إطار مشكلات ما بعد الطلاق، وخرجت المناقشات بالعديد من المقترحات، منها ضرورة التوعية بأهمية الزواج وتكوين أسرة، ووجود نص يعرف الزواج من حيث الحقوق والواجبات، وتسريع إجراءات التقاضي فيما يخص تنفيذ النفقة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج  "الحوار الوطني"، مع الإعلامية مدى سعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللجنة طالبت بأن يكون هناك نص قانوني ينص على زيادة سنوية في النفقة والتوسع في وسائل إثبات الدخل الحقيقي، وتعديل المادة الخاصة بحبس الزوج الذي يمتنع عن سداد نفقة أبنائه وزوجته، وتغليظ العقوبة في حالة الامتناع عن دفع النفقة، وتفعيل دور الجهات التنفيذية لتنفيذ الأحكام بالنفقات، ووجود بنية رقمية لضبط البيانات.

وتابعت أنه فيما يخص موضوع الطاعة فإن اللجنة طالبت بإلغاء الإنذار بالطاعة، واستبدال لفظ النشوز بالإخلال بالواجبات الزوجية، حيث يتم تفسيره في إطار نظرة دونية، على الرغم من أن لفظ النشوز ينطبق على كل من الرجل والمرأة.

وأكدت أن مشكلات الأسرة تصب في قضايا الأمن القومي للمجتمع المصري، وهذه القضايا على أولويات الحياة اليومية للمواطن والدستور المصري نص على أن الدولة تكفل حماية الأسرة.

نسرين البغدادي الحوار الوطنى مشكلات ما بعد الطلاق النفقة الطاعة الكد والسعاية

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