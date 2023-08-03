ريهام عبدالحكيم تبدأ مهرجان العلمين بأغنية "أما براوة"

بدأ منذ قليل، حفل المطربة ريهام عبد الحكيم والمطربة مدحت صالح ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث بدأت “ريهام” الحفل بأغنية ”أما براوة” وسط تفاعل كبير من الحضور وحشد جماهيري كبير.

ويشدو مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بأجمل الأغاني القديمة والحديثة منها كوكب تانى وزى ما هى حبها وأنا مش بعيد بينما ريهام تغنى بعض الأغاني العربية لأم كلثوم وغيرها من المطربين.

وجاءت ليلة صيف ساحرة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر غرد خلالها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من أعماله البراقة .

فعلى مسرح سيد درويش الذى علق لافتة كامل العدد توهج مدحت صالح فى سماء المدينة الساحلية، وكعادته نجح فى الانطلاق بعشاقه إلى عالم الأحلام متنقلا بين مجموعة من غنائياته الشهيرة كان منها جايلكم يا اللى وحشتونى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها، وعدى، حبيبى يا عاشق ، يتقال، ابن مصر ، كما تغنى بعدد من مؤلفات زمن الفن الجميل منها برمى السلام ، شط اسكندرية ، ثلاث سلامات وقولوله الحقيقة .