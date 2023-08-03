أستاذ كبد بالقصر العيني يوضح دور المستشفيات الجامعية في خدمة المواطن

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد بالقصر العيني، إن مستشفيات الجامعات مثل القصر العيني التابع لجامعة القاهرة تقدم خدمة صحية قد تكون بالمجان، أو بالتأمين الصحي، أو بالأجر المادي القليل لكافة المواطنين، وهي تكمل منظومة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

دور المستشفيات الجامعية

وأكد الدكتور أشرف عمر، خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن هذه المستشفيات تلعب دوراً كبيراً في تدريب الأطباء الخريجين وقطاع التمريض بجانب دورها الفعال في البحث العلمي الطبي.

التعليم الصحي الجامعي

وفي السياق ذاته قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب، إن جميع المستشفيات العامة دورها كبير ولا يقتصر على الجانب الصحي فقط، وهذه المستشفيات الجامعية بُنيت بقرار ١٩٦٦، وهذا القرار نتج عنه قانون المستشفيات الجامعية نتيجة جهود الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة آنذاك، وبهذا القانون أصبحت العلاقة بين المستشفيات وكليات الطب علاقة تعاقدية.