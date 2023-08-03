أوسوريو: فخور بلاعبى الزمالك.. ولهذا السبب قمت باستبدال الجزيرى

تحدث خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب تعادل الفريق الأبيض أمام النصر السعودي بهدف لكل فريق ووداع البطولة العربية.

وقال أوسوريو، في مؤتمر صحفي عقد عقب المباراة "سعيد للغاية وفخور جدًا بأداء اللاعبين وتمكنا من تحجيم خطورة لاعبي النصر".

أضاف "سيف الجزيري كان له دور مهم في المباراة، والتغييرات التي قمت بها بهدف مزيد من التفوق وضخ الدماء".

وتابع "حصول المثلوثي على بطاقة صفراء جعلني أدفع بـ سيد نيمار ليلعب للحد من خطورة ساديو ماني".

وأتم تصريحاته: "لم أتراجع بعد استبدال سيف الجزيري، لكن هذا التغيير كان حفاظا على الأفكار الهجومية، وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن".

وودع الزمالك البطولة العربية عقب التعادل أمام النصر السعودي بهدف لكل فريق.