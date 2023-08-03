الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو: فخور بلاعبى الزمالك.. ولهذا السبب قمت باستبدال الجزيرى

أوسوريو
أوسوريو

تحدث خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب تعادل الفريق الأبيض أمام النصر السعودي بهدف لكل فريق ووداع البطولة العربية.

وقال أوسوريو، في مؤتمر صحفي عقد عقب المباراة "سعيد للغاية وفخور جدًا بأداء اللاعبين وتمكنا من تحجيم خطورة لاعبي النصر".

أضاف "سيف الجزيري كان له دور مهم في المباراة، والتغييرات التي قمت بها بهدف مزيد من التفوق وضخ الدماء".

وتابع "حصول المثلوثي على بطاقة صفراء جعلني أدفع بـ سيد نيمار ليلعب للحد من خطورة ساديو ماني".

وأتم تصريحاته: "لم أتراجع بعد استبدال سيف الجزيري، لكن هذا التغيير كان حفاظا على الأفكار الهجومية، وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن".

وودع الزمالك البطولة العربية عقب التعادل أمام النصر السعودي بهدف لكل فريق.

خوان كارلوس أوسوريو الزمالك التونسي الدولي سيف الدين الجزيري النصر السعودي مباراة الزمالك والنصر

الأكثر قراءة

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل "طبيب الساحل" إلى الجنايات

مستقبل غامض.. هبوط أسعار الذهب عالميًا وثبات نسبى بمصر.. وخبراء يكشفون عن الأسباب

أسباب وأعراض الإصابة بـ"الأرتيكاريا" وطرق الوقاية

أوروبا تواجه أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء.. وأمريكا تحذر مواطنيها من الضغط على الشبكات

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 بالمدارس.. تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى