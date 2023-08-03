قناة الناس| محود مهنا يوضح أهمية أن يكون القلب سليمًا (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنّه يجب على الإنسان أن يكون قلبه سليمًا من الداخل، مشيرًا إلى أنه يجب عليه أن يتعامل مع الآخرين في الشراء والبيع بما يرضي الله ولكن يجعل قلبه سليمًا.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، أنّ الإنسان كي يكون قلبه سليمًا لا يركن إلى من يتعامل مع من يريد أن يرد الصاع صاعين في إيذاء الناس، فيجب عليه أن يسكن إلى الله ولا يتوكل عليهم بل يتوكل على الله تعالى في كل شيء، مؤكدًا أن السكون إلى هؤلاء فيه مهلكة.

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