الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| محود مهنا يوضح أهمية أن يكون القلب سليمًا (فيديو)

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنّه يجب على الإنسان أن يكون قلبه سليمًا من الداخل، مشيرًا إلى أنه يجب عليه أن يتعامل مع الآخرين في الشراء والبيع بما يرضي الله ولكن يجعل قلبه سليمًا.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، أنّ الإنسان كي يكون قلبه سليمًا لا يركن إلى من يتعامل مع من يريد أن يرد الصاع صاعين في إيذاء الناس، فيجب عليه أن يسكن إلى الله ولا يتوكل عليهم بل يتوكل على الله تعالى في كل شيء، مؤكدًا أن السكون إلى هؤلاء فيه مهلكة.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس الطريق إلى الله القلب سليم توكل على الل

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