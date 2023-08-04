للمصريين بالمملكة.. إجراءات طلب تجديد رخصة الإقامة للأفراد
ترصد "الدستور" الإجراءات الخاصة الخاصة بطلب تجديد رخصة الإقامة للوافدين، وذلك للتسجيل على المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية وفقا لما أعلنتة وزارة الداخلية السعودية في النقاط التالية:
للمصريين بالمملكة.. إجراءات طلب تجديد رخصة الإقامة للأفراد
1. تعبئة نموذج الطلب .. حسبما هو مدون في جواز السفر .. وتوقيع الاستمارة وختمها بختم الجهة الحكومية.
2 .إحضار جواز سفر الوافد " ساري المفعول"
3 .إحضار عدد 2 صورة (ملونة حديثة مقاس. (6×4).
4 .إرفاق صورة واضحة من بطاقة األحوال المدنية العائدة لصاحب العمل بالنسبة "للأفراد.
5 .تسديد مبلغ 500 ريال رسم إقامة للجهة الحكومية، ومبلغ 500 ريال عن كل عام للعمالة المنزلية .. في أحد فروع البنوك المرخص لها بذلك.
6 .تسديد رسوم رخصة العمل.
7 .تقديم تقرير بأحد المستشفيات أو المستوصفات المعتمدة.
8 .إحضار الإقامة القديمة.
9 .يشترط تسجيل البصمة.