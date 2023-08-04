ترصد "الدستور" الإجراءات الخاصة الخاصة بطلب تجديد رخصة الإقامة للوافدين، وذلك للتسجيل على المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية وفقا لما أعلنتة وزارة الداخلية السعودية في النقاط التالية:

للمصريين بالمملكة.. إجراءات طلب تجديد رخصة الإقامة للأفراد

1. تعبئة نموذج الطلب .. حسبما هو مدون في جواز السفر .. وتوقيع الاستمارة وختمها بختم الجهة الحكومية.

2 .إحضار جواز سفر الوافد " ساري المفعول"

3 .إحضار عدد 2 صورة (ملونة حديثة مقاس. (6×4).

4 .إرفاق صورة واضحة من بطاقة األحوال المدنية العائدة لصاحب العمل بالنسبة "للأفراد.

5 .تسديد مبلغ 500 ريال رسم إقامة للجهة الحكومية، ومبلغ 500 ريال عن كل عام للعمالة المنزلية .. في أحد فروع البنوك المرخص لها بذلك.

6 .تسديد رسوم رخصة العمل.

7 .تقديم تقرير بأحد المستشفيات أو المستوصفات المعتمدة.

8 .إحضار الإقامة القديمة.

9 .يشترط تسجيل البصمة.