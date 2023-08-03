هشام عبدالعزيز: مشروع المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب خطوة هامة

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مشروع المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، خطوة هامة لأنه لابد أن يكون هناك خطة استراتيجية واضحة فيها تنسيق للجهود، موضحًا أنه تم مناقشته اليوم بجلسات الحوار الوطني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية مدى سعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد اتفاق مبدئي على فلسفة القانون وأنه لابد من وجود جهة عليا لرسم خطط التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن الأمر الثاني هو أن الجميع يوافق على أن يكون المجلس جهة مستقلة تحت إشراف الرئيس والمهم أن يكون بها جهة تنفيذية وهي المخولة لتحويل الاستراتيجيات لخطط بالواقع ولابد من وجود عدد من الخبراء تتناسب مع المرحلة القادمة.

وتابع أنه يفضل الاستعانة بالخبرا المصريين الموجودين بالخارج، موضحًا أنه من الأشياء التي عليها شبه إجماع هي آلية اتخاذ القرار وأن يكون هناك صورة دورية محددة لرفع تقارير لرئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن السوق أصبح مختلفًا ويتجه للتصنيع وأنه حتى نحصل على استثمار أجنبي فلابد أن تكون مخرجات التعليم متناسبة مع سوق العمل ولابد أن نكون آداة جاذبة بأن يكون لدينا كفاءات مؤهلة.