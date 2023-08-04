الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع التنسيق الإلكترونى وخطوات تسجيل الرغبات وموعد فتح باب تقديم المرحلة الأولى

التنسيق الإلكتروني
التنسيق الإلكتروني

رابط موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات تسجيل الرغبات وموعد فتح باب التقديم لتنسيق المرحلة الأولى من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

 

الدستور يستعرض خلال هذا التقرير جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية.

 

رابط موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات تسجيل الرغبات

 

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت منذ يومان تقريبا كل ما يخص درجات القبول بتنسيق المرحلة  الأولى 2023 للكليات لجميع شعب الثانوية العامة لهذا العام (علمى علوم- علمى رياضة- أدبى) موضحة خطوات تسجيل الرغبات ضمن تنسيق الجامعات 2023.

 

تنسيق المرحلة الأولى 2023 للكليات

وعلى صعيد متصل حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى 2023 للكليات وجاء الحد الأدنى للقبول بـ تنسيق المرحلة الأولى 2023 للكليات كالتالي:

الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى 2023 الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر - عدد الطلاب: 74923.

الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى 2023 الشعبة العلمية (علمى علوم )

 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر - عدد الطلاب: 22304.

الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى 2023 الشعبة العلمية (علمى رياضة): 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر - عدد الطلاب: 15013.

إجمالي عدد طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2023: 112240

 

رابط موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات تسجيل الرغبات

موعد بداية التقديم لطلاب تنسيق المرحلة الأولى 2023

ويبدأ استقبال التنسيق لطلاب المرحلة الأولى 2023 للكليات يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg/application/ وإتباع الخطوات التالية:

 

الدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/ap plication/

 

كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب المتقدم للقبول بكليات المرحلة الأولى.

 

كتابة  رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023 بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد يجب اتباعها عند كتابة الرغبات

 

- ضرورة مراعاة الطالب للكليات المتاحة لشعبته بالثانوية العامة .

 

- مراعاة الطالب لمواقع التوزيع الجغرافى 

 

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته 

 

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

 

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2023 بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

 

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

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