جامعة أسوان توضح حقيقة إلغاء ربط شهادة التخرج بمحو الأمية للخريجين

نفى الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، ما تترد بخصوص ربط شهادة التخرج بمحو الأمية، حيث إن مجلس جامعة أسوان لم يصدر عنه أي قرار بهذا الشأن ولم يتضمن جدول أعمال مجلس شهر يناير 2023 هذا الموضوع ولم يتطرق إليه من قريب ولا من بعيد.

وأوضح رئيس جامعة أسوان أن مازال ربط شهادات التخرج بمحو الأمية مستمرًا ويتم تطبيقه على خريجي كليات معينة في الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة أسوان أن إدارة الجامعة ومجلسها الموقر تعمل على تنفيذ توجيهات وسياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات التعليمية، ولا تتخذ أي قرارات منفردة كما تردد وجميع عارية تمامًا من الصحة.

ولذلك تهيب إدارة جامعة أسوان بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة في مراعاة الدقة والتحري في نشر أخبار الجامعات، حتى لا تحدث بلبلة بين الطلاب.