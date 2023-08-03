الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد رياضي: تنظيم بطولة “الترايثلون” ذكاء شديد لاستعراض جمال مدينة العلمين

جريدة الدستور

قال عثمان إبراهيم، الناقد الرياضي، إن مهرجان العلمين شيء مشرف جدًا، ولم يكتف بالحفلات الفنية فقط ولكنه يقدم رياضة مختلفة بشكل بطولات دولية ويشارك بها نجوم عالميين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العالم علمين"، مع نانسي نور، ولما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين يقدم  بطولة “الترايثلون”، والتي تضم رياضة السباحة، وركوب الدراجات، والجري، كما يتم اختيار وانتقاء أماكن إقامتها لاستعراض جمال مدينة العلمين.

وأشار إلى أن السباحة ستكون في البحار الطبيعية بالعلمين، وسباق الدراجات في شوارع العلمين، والجري على الممشى السياحي، موضحًا أن استعراض جمال المكان وروعة العلمين ذكاء كبير حتى يرى الناس عظمة العلمين عن طريق بطولة واحدة تضم أكثر من رياضة.

وتابع أن مصر بها جميع أنواع السياحة دون مبالغة حتى السياحة الدينية للديانات الثلاثة وهذا ليس موجود في العالم كله.

الناقد الرياضي بطولة “الترايثلون” جمال مدينة العلمين لاستعراض أنواع السياحة ذكاء كبير البحار الطبيعية

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