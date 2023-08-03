بذكريات نهائي 2017.. الأهلي يحوّل تأخره إلى فوز مثير ويطيح بالمصري من الكأس

بذكريات نهائي كأس مصر عام 2017 بين الأهلي والمصري، استطاع المارد الأحمر أن يحوّل تأخره بهدف إلى فوز صعب ومثير على الفريق البورسعيدي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بهدف لكل فريق في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

تقدم مروان حمدي لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 95 من رأسية قوية.

وأدرك علي معلول التعادل لصالح الأهلي في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل من الضائع، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي.

تمكن الجزائري أحمد القندوسي من تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك المصري البورسعيدي.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 107 بعد تمريرة رائعة من أفشة إلى القندوسي الذي مرر وسدد أرضية زاحفة على يسار الحارس.

أحداث الشوط الأول

المصري البورسعيدي استهل المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الثالثة بعد انفراد من مروان حمدي الذي سدد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

فريق المصري استمر في ضغطه وهدد مرمى الأهلي مجددا في الدقيقة 12 بعد عرضية من إلياس الجلاصي مررها مروان حمدي رأسية إلى إسلام عطية الذي سدد بعيدا عن المرمى.

محاولات من لاعبي الأهلي لكن بدون أي خطورة حتى الآن على مرمى محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

الظهور الأول للأهلي في الدقيقة 24 بتسديدة من رامي ربيعة داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

استحواذ من جانب لاعبي الأهلي لكن بدون أي خطورة على المرمى.

أحداث الشوط الثاني

أفشة أهدر هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني بعد تسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمود جاد.

الأهلي واصل سيطرته من أجل تسيجل هدف التقدم وسط تراجع من لاعبي المصري.

وسدد رامي ربيعة رأسية في الدقيقة 64 بعد عرضية من علي معلول مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 68 سدد أحمد القندوسي كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود جاد.

وأرسل حسين الشحات عرضية سددها خالد عبد الفتاح برأسية مرت فوق العارضة.

وسدد علي معلول كرة قوية في الدقيقة 71 مرت بجوار القائم.

سدد محمد هاني كرة ساقطة في الدقيقة 75 أبعدها الحارس محمود جاد.

مروان حمدي اهدر فرصة هدف مؤكد بعد انطلاقة من الجبهة اليسرى ومراوغة خالد عبد الفتاح قبل أن يسدد ويتصدى محمد الشناوي.

مروان حمدي سجل هدف قاتل لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 88 لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

مروان حمدي سجل هدف قاتل لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 95 بعد ركنية أرسلها حسين السيد ونفذها رأسية رائعة على يسار محمد الشناوي.

في الدقيقة 95 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح حسين الشحات بعد عرقلة من إلياس الجلاصي.

علي معلول تمكن من إدراك التعادل بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح في منتصف المرمى.



الوقت الإضافي

الأهلي بدأ الوقت الإضافي بضغط قوي من أجل تسجيل هدف التقدم.

وسدد عبد القادر كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 99 تصدى لها محمود جاد بثبات.

الأهلي أهدر فرصة هدف في الدقيقة 105 بعد تمريرة من حسين الشحات إلى أحمد القندوسي داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة بقدمه اليسرى ضعيفة في يد الحارس محمود جاد.

الأهلي استمر ضغطه في الوقت الإضافي الثاني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 107 عن طريق أحمد القندوسي بعد تمريرة رائعة من أفشة قبل أن يمر الجزائري من لاعب المصري ويسدد بيسراه أرضية زاحفة على يسار الحارس.

المصري البورسعيدي ضغط بقوة وكاد أن يدرك مروان حمدي التعادل بتسديدة داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وسدد مروان حمدي رأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 121.

وسجل القندوسي هدفا في الثواني الأخيرة لكن تم إلغائه بداعي التسلل.