قندوسى يضيف ثانى أهداف الأهلى فى شباك المصرى

تمكن الجزائري أحمد قندوسي من تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك المصري ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 107 بعد تمريرة رائعة من أفشة إلى قندوسي الذي مرر وسدد أرضية زاحفة على يسار الحارس.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بهدف لكل فريق في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

تقدم مروان حمدي لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 95 من رأسية قوية.

وأدرك علي معلول التعادل لصالح الأهلي في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل من الضائع، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي.

أحداث الشوط الأول

المصري البورسعيدي استهل المباراة بقوة وكاد يتقدم في الدقيقة الثالثة بعد انفراد من مروان حمدي الذي سدد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

فريق المصري استمر في ضغطه وهدد مرمى الأهلي مجددًا في الدقيقة 12 بعد عرضية من إلياس الجلاصي مررها مروان حمدي رأسية إلى إسلام عطية الذي سدد بعيدًا عن المرمى.

محاولات من لاعبي الأهلي لكن دون أي خطورة على مرمى محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

الظهور الأول للأهلي في الدقيقة 24 بتسديدة من رامي ربيعة داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

استحواذ من جانب لاعبي الأهلي، لكن دون أي خطورة على المرمى.

أحداث الشوط الثاني

أفشة أهدر هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني بعد تسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمود جاد.

الأهلي واصل سيطرته من أجل تسجيل هدف التقدم وسط تراجع من لاعبي المصري.

وسدد رامي ربيعة رأسية في الدقيقة 64 بعد عرضية من علي معلول مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 68 سدد أحمد قندوسي كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود جاد.

وأرسل حسين الشحات عرضية سددها خالد عبدالفتاح برأسية مرت فوق العارضة.

وسدد علي معلول كرة قوية في الدقيقة 71 مرت بجوار القائم.

وسدد محمد هاني كرة ساقطة في الدقيقة 75 أبعدها الحارس محمود جاد.

مروان حمدي أهدر فرصة هدف مؤكد بعد انطلاقة من الجبهة اليسرى ومراوغة خالد عبدالفتاح قبل أن يسدد ويتصدى محمد الشناوي.

مروان حمدي سجل هدفًا قاتلًا لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 88، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

مروان حمدي سجل هدفًا قاتلًا لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 95 بعد ركنية أرسلها حسين السيد ونفذها رأسية رائعة على يسار محمد الشناوي.

في الدقيقة 95 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح حسين الشحات بعد عرقلة من إلياس الجلاصي.

علي معلول تمكن من إدراك التعادل بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح في منتصف المرمى.

الوقت الإضافي

الأهلي بدأ الوقت الإضافي بضغط قوي من أجل تسجيل هدف التقدم.

وسدد عبدالقادر كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 99 تصدى لها محمود جاد بثبات.

الأهلي أهدر فرصة هدف في الدقيقة 105 بعد تمريرة من حسين الشحات إلى أحمد قندوسي داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بقدمه اليسرى ضعيفة في يد الحارس محمود جاد.

الأهلي استمر ضغطه في الوقت الإضافي الثاني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 107 عن طريق أحمد قندوسي بعد تمريرة رائعة من أفشة قبل أن يمر الجزائري من لاعب المصري ويسدد بيسراه أرضية زاحفة على يسار الحارس.