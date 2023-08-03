في ذكرى رحيلها.. الفنانة مارلين مونرو التي نحتت المعاناة ملامحها

تمر هذه الأيام الذكرى 61 لرحيل الممثلة الأمريكية مارلين مونرو والتي رحلت في 4 أغسطس 1962.

واعتبر دولاند سبوتو، مؤلف سيرة مارلين الذاتية أن مارلين وقعت ضحية خطأ طبّي على عكس ما روّجته الصحافة حينها بأن رحيلها جاء إثر إقبالها على الانتحار، وفي التقرير التالي نستعرض سيرة مارلين مونرو.

مارلين مونرو.. سيرة حياة

وأصدرت دار سما للنشر والتوزيع مؤخرًا كتاب "مارلين مونرو.. سيرة حياة: للكاتب والمترجم أشرف بيدس، الذي يتناول بالتفصيل سيرة ومسيرة حياة الفنانة مارلين مونرو، بدأ الكتاب بكلمات مونرو التي تقول فيها "لدي أحساس عميق بأنني لست حقيقة تماما، بل أنني زيف مفتعل ومصنوع بمهارة وكل إنسان يشعر في هذا العالم بهذا الإحساس بين وقت وآخر، لكنني أعيش هذا الاحساس طوال الوقت بل أظن أحيانا أنني لست إلا انتاجا سينمائيا فنيا أتقنوا صنعة".

هكذا كانت ترى مارلين مونرو نفسها، اعظم وأشهر فنانات القرن الفائت، والتي يصفها الكتابب ضحكة الحياة وغوايتها التي لاتنتهي مع شروق الصباح قبلة التعميد اعفية ..ربما دفء الشمس من دون لسعة أو دوار ..ومياه البحر عندما تستريح من عراك الأمواج.. زهرة الربيع البشوشة في عيدها الاستثنائي قنينة شاتو لافيت اختبأت عشرات السنين أسفل باخرة ضلت اطريق العودة..

يحاول الكتاب الإجابة عن السؤال الصعب وهو: لماذا أحب الناس مارلين مونرو رغم كل ما قيل ؟ لا أحد يملك إجابة أكاديمية، كل ما في الأمر أن متاعبها تشابهت مع الكثيرين، فأحبوها؛ لأنها لم تخلق من الرفاهية، بل نحتت المعاناة ملامحها عليها.

مارلين مونرو في المرتبة ال6

يرصد الكتاب أدق التفاصيل لرحلة مارلين مونرو في الحياة والفن، تأتي في المرتبة السادسة في اختيار معهد السينما الأمريكي أفضل 25 مملة في تاريخ السينما بعد أسماء منها كاترين هيبورن، بيتي ديفيز، إنجريد برجمان، جريتا جاربو، إليزابيث تايلور، جودي جارلاند.

بـ72 قبلة تربعت على عرش فنانات الإغراء

يشير الكتاب إلى عدد القبلات في مشوار مارلين مونرو والتي لم تزد عن 72 قبلة منهم 29 في 4 أفلام فقط، واحتل فيلم البعض يفضلونها ساخنة الرصيد الأكبر بـ16 قبلة جميعها من الممثل توني كيرتس، والغريب أنه صرح في حوار صحفي بأن تقبيله لمارلين كان أشبه بتقبيل هتلر.

يستعرض الكتاب عبر فصل كامل جاء تحت عنوان "ماذا قالوا عن مارلين مونرو" العديد من كلمات مشاهير العالم عن مارلين مونرو التي منها قول آرثر ميللر: مارلين مونرو نصف ملكة ونصف طفلة مهجورة ، تركع أحيانا أمام جسدها ثم تنفر منه ، في أحيان أخرى وتصاب بالإحباط.

قال عنها الفيلسوف الفرنسي الشهير جان بول سارتر ك إنه ليس فقط النور الذي يبعث منها، بل الحرارةأيضا إنها تحترق خلاق الشاشة.