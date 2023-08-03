نائب محافظ قنا يتابع التدريب الصيفى لطلاب جامعة جنوب الوادى

بتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تابع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، التدريب الصيفي لطلاب جامعة جنوب الوادي في مجال GIS، والذي تنظمه وحدة نظم المعلومات الجيومكانية "GIS" التابعة لديوان عام المحافظة، في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين ديوان عام محافظة قنا وجامعة جنوب الوادي، ويحاضر فيها كل من المهندس حسام الدين طه مدير وحدة نظم المعلومات الجيومكانية "GIS"، والمهندس هيثم شعبان عضو الوحدة.

وأوضح نائب محافظ قنا، أن التدريب انطلق منتصف الشهر الماضي، ويستمر لمدة شهرين حتى 15 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المشاركين في التدريب بلغ 120 طالبًا وطالبة من الصفين الثالث والرابع بكليات (الهندسة- الآداب- التربية- العلوم)، لافتاً إلى أنه يتم تدريب الطلاب علي نظم الإسقاط المختلفة واستخداماتها، الطرق المختلفة للإرجاع المكاني، إعداد قواعد البيانات الجغرافية الاحترافية، ضبط جودة البيانات الوصفية بقواعد البيانات المكانية، الرسم الأفقي من خلال الصور الجوية، الرسم من خلال بيانات أجهزة الرفع المساحي، التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية وأنظمة الرصد وعلوم المساحة، التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية والتخطيط الحضري والإقليمي، التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية وعلوم الأرض، استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في الربط بي مؤسسات الدولة.

وناشد "عمر"، الطلاب المتدربين، بضرورة الاستفادة كتمهيد لعمل مشروعات التخرج من خلال العمل علي مشروعات فعليه مثل (المحاكاة المكانية لإدارة الأزمة، إعداد قواعد بيانات لمجابهة الأزمات والكوارث والسيول، إعداد قاعدة بيانات بحصر وتصنيف المنشآت الآيلة للسقوط، التنمية السياحية لمحيط معبد دندرة، التنمية التعدينية للظهير الصحراوي).

وأشار نائب المحافظ أن هذا التدريب يمثل نواة للعديد من التدريبات، التي تستهدف المحافظة تنظيمها لتدريب طلاب الجامعات وشباب الخريجين في مجال الـGis، وغيرها من المجالات التي تخدم سوق العمل.

جدير بالذكر، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لحضور التدريب الصيفي بلغ 440 متقدمًا، وتم تصنيفهم والبدء مع طلاب الفرق النهائية، وتم تحديد عدد من ورش العمل لبقية المتقدمين غير المستهدفين في المرحلة الأولى، سيتم تنظيمها في وقت لاحق.