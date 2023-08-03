75 دقيقة.. الأهلى يواصل البحث عن هدف التقدم أمام المصرى

مرّت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر ومازالت النتيجة هى التعادل السلبي بين الفريقين.

وكثف لاعبو الأهلي من هجماتهم على أمل تسجيل التقدم لكن دون جدوى.

أحداث الشوط الأول

المصري استهل المباراة بقوة وكاد يتقدم في الدقيقة الثالثة بعد انفراد من مروان حمدي الذي سدد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

فريق المصري استمر في ضغطه وهدد مرمى الأهلي مجددًا في الدقيقة 12 بعد عرضية من إلياس الجلاصي مررها مروان حمدي رأسية إلى إسلام عطية الذي سدد بعيدًا عن المرمى.

محاولات من لاعبي الأهلي لكن دون أي خطورة حتى الآن على مرمى محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

الظهور الأول للأهلي في الدقيقة 24 بتسديدة من رامي ربيعة داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

استحواذ من جانب لاعبي الأهلي لكن دون أي خطورة على المرمى.

أحداث الشوط الثاني

أفشة أهدر هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني بعد تسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمود جاد.

الأهلي واصل سيطرته من أجل تسجيل هدف التقدم وسط تراجع من لاعبي المصري.

وسدد رامي ربيعة رأسية في الدقيقة 64 بعد عرضية من علي معلول مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 68 سدد أحمد قندوسي كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود جاد.

وأرسل حسين الشحات عرضية سددها خالد عبدالفتاح برأسية مرت فوق العارضة.

وسدد علي معلول كرة قوية في الدقيقة 71 مرت بجوار القائم.

سدد محمد هاني كرة ساقطة في الدقيقة 75 أبعدها الحارس محمود جاد.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة- علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية- محمد مجدي أفشة- حسين الشحات- بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم «كهربا».

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وأحمد عبدالقادر ومحمد كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.