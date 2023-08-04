الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رسوم تظلمات الثانوية العامة لعام 2023 - 2024

طلاب
طلاب

ظهرت نتيجة الثانوية العامة في الأيام الماضية لعام 2023، بعد الانتهاء من أداؤهم الامتحانات التي بدأت في شهر يونيو وانتهت في شهر يوليو الماضي من العام ذاته، لتظهر النتيجة ويحصل على الدرجات الطلاب والطالبات، إلا أن البعض منهم لم يتقبل النتيجة التي حصل عليها ويريد إجراء التظلمات، ويبحث عبر موقع البحث الأكثر شهرة “جوجل” عن  رسوم تظلمات الثانوية العامة لعام 2023 - 2024.

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ويرصد “الدستور” رسوم تظلمات الثانوية العامة لعام 2023 - 2024، في سياق السطور التالية، بعدما تصدرت الأكثر بحثًا عبر موقع البحث “جوجل”.

 

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعر الرسوم الخاصة بتقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، والذي من المقرر أن يكون 200 جنيها على المادة الواحدة، ويتم تسديدها حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فوري والبريد المصري.

 

تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

هناك عدد من الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم الفني لعام 2023، والتي جاءت على رأسها هو 
أن الاطلاع على ورق الإجابة الخاص بالمادة التي يٌقدم فيها الطالب التظلم في مقر لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

 

كما أنه سيكون هناك ميعاد محدد على على ورق الإجابة الخاص بالمادة التي يٌقدم فيها الطالب التظلم بعد التقديم على رابط تظلمات الثانوية العامة.

 

يتم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 على رابط تظلمات الثانوية على موقع وزارة التربية والتعليم بعد تسديد الرسوم المقررة.

 

  يتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.

 

يعمل الطالب على طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر لجنة تظلمات الثانوية العامة 2023.     

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