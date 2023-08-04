الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كروم لـ"الشاهد": الجماعة الإسلامية جهزت محمد حمودة في أفغانستان لاغتيال مبارك

محمد كروم
محمد كروم

أكد محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، والباحث في الحركات الإسلامية، أن الجماعة الإسلامية جهزت محمد حمودة في أفغانستان لاغتيال مبارك. 

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هذا التنظيم بقيادة محمد حمودة مدرس من شبرا تم القبض عليه وكتب توبة في مباحث أمن الدولة ، وتم الإفراج عنه وفي هذه الأثناء استطاع أن يضم عدد من الضباط لتنظيم الجماعة الإسلامية، وسافر عقبها أفغانستان واستطاع أن يضم عدد من الضباط لتنظيم الجماعة الإسلامية، وتم تدريبه علي اعلي مستوي هناك، وتم تكليفه بعملية لإغتيال حسني مبارك، وعاد لمصر بأوراق مزورة وبدأ تشكيل التنظيم وكان لديه كروكي لقصر الإتحادية الرئاسي وتفصيل لغرفة نوم وحمام حسني مبارك، وكانت الخطة أن يقوموا بتلغيم مجاري القصر، وكانت عملية استشهادية.

وأضاف أنه تم تجهيز العملية وعمل بروفه علي تنفيذ العملية الاستشهادية وكانت العملية علي عدة مراحل، ولكن تم كشف الموضوع بالصدفة الباحتة من خلال تاجر سلاح في منطقة بولاق أبوالعلا، فقامت مباحث امن الدولة برصد التاجر على أساس المعلومة أنه يتعامل مع ارهابيين، فكانت الصدمة بتردد محمد حمودة الذي لدي أوراق الأجهزة الأمنية  خارج مصر، فتم كشف المخطط بأكمله من خلال رصده ومراقبته ومتابعة تليفونه الأرضي.

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