الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مكتب التنسيق يوجه نصائح مهمة لطلاب المرحلة الأولى قبل كتابة الرغبات

طلاب
طلاب

أوضح سيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أبرز النقاط التي يتعين على الطلاب وأولياء الأمور اتباعها حتى لا يقعون في الأخطاء المعتادة للتنسيق في كل عام، قائلاً: "إن تنسيق المرحلة الأولى سوف تبدأ من يوم السبت 5 أغسطس، حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس". 

وأضاف سيد عطا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن الحد الأدنى لشعبة علمي علوم 362 درجة، الهندسية 342 درجة، الشعبة الأدبية 289.5 درجة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة خاصة بطلاب هذه الشريحة الذين يجب أن يتقدموا على موقع التنسيق الإلكتروني منذ يوم السبت حتى يوم الأربعاء.

ووجه المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، مجموعة من النصائح للطلاب، تتمثل في تركيز الطالب في كتابة رغباته بطريقة جيدة بحيث لا ينسى كلية يريد كتابتها، ولابد أن يكتب كل كلية خاصة بالقطاع نفسه، فإذا كان الطالب يريد كلية الهندسة، عليه كتابة 27 كلية هندسة يجب كتابتهم بالترتيب وراء بعضهم، معقباً: "نتفاجأ ببعض الطلاب الذين يكتبون على سبيل المثال 15 كلية هندسة، ثم يكتب كليات أخرى غير الهندسة، ثم يعود ويكتب بقية كليات الهندسة، وهذا من الخطأ ارتكابه".  

الأكثر قراءة

هدفان ملغيان فى مباراة الزمالك والنصر بالبطولة العربية (فيديو)

الغسيل يتسبب فى مصرع "حسناء المرج"

البطولة العربية: هدفان ملغيان وتعادل سلبى مثير بين الزمالك والنصر

مصطفى بكرى لـ وجدى العربى: والدك لم يُحسن تربيتك ولم تعرف للأخلاق طريقًا

تحديات جديدة أمام مصر

35 عامًا وعزباء.. مَن هى داليدا خليل التى ظهرت مع عمرو دياب فى الساحل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى