مكتب التنسيق يوجه نصائح مهمة لطلاب المرحلة الأولى قبل كتابة الرغبات

أوضح سيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أبرز النقاط التي يتعين على الطلاب وأولياء الأمور اتباعها حتى لا يقعون في الأخطاء المعتادة للتنسيق في كل عام، قائلاً: "إن تنسيق المرحلة الأولى سوف تبدأ من يوم السبت 5 أغسطس، حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس".

وأضاف سيد عطا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن الحد الأدنى لشعبة علمي علوم 362 درجة، الهندسية 342 درجة، الشعبة الأدبية 289.5 درجة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة خاصة بطلاب هذه الشريحة الذين يجب أن يتقدموا على موقع التنسيق الإلكتروني منذ يوم السبت حتى يوم الأربعاء.

ووجه المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، مجموعة من النصائح للطلاب، تتمثل في تركيز الطالب في كتابة رغباته بطريقة جيدة بحيث لا ينسى كلية يريد كتابتها، ولابد أن يكتب كل كلية خاصة بالقطاع نفسه، فإذا كان الطالب يريد كلية الهندسة، عليه كتابة 27 كلية هندسة يجب كتابتهم بالترتيب وراء بعضهم، معقباً: "نتفاجأ ببعض الطلاب الذين يكتبون على سبيل المثال 15 كلية هندسة، ثم يكتب كليات أخرى غير الهندسة، ثم يعود ويكتب بقية كليات الهندسة، وهذا من الخطأ ارتكابه".