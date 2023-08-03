مواعيد معامل تنسيق الجامعات 2023

.. والجامعات جاهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية

تنطلق أعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة، السبت، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق ٨ أغسطس، بحد أدنى لطلاب الشعبة الأدبية ٢٨٩.٥ درجة فأكثر وبنسبة ٧٠.٦١٪، وتتضمن ٧٤٩٢٣ طالبًا، والشعبة الهندسية ٣٤٢ درجة فأكثر بنسبة ٨٣.٤١٪، لعدد طلاب ١٥٠١٣، والشعبة العلمية ٣٦٢ درجة فأكثر بنسبة ٨٨.٢٩٪، لعدد طلاب ٢٢٣٠٤.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم ومسئول مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسى «٢٠٢٣/٢٠٢٤» بذات قواعد التنسيق المعمول بها فى العام الماضى، وذلك عن طريق مكاتب ومعامل التنسيق فى كل الجامعات، والموقع الإلكترونى الخاص بالتنسيق.

وأوضح «عطا» أن جامعة عين شمس ستكون هى المقر الرئيسى لأعمال التنسيق لطلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لصرف وقبول أوراقهم، ومكتب جامعة القاهرة لتنسيق طلاب الدبلومات الفنية وذلك على غرار العام الماضى، مضيفًا أن التقديم بالجامعات المصرية الحكومية يكون من خلال رابط التنسيق الخاص بموقع الوزارة، أما التقديم للجامعات الخاصة والأهلية فيكون من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لكل جامعة.

وقال إنه من المقرر أن تكون مواعيد مكاتب التنسيق الإلكترونى بالجامعات لتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلات العربية والأجنبية والدبلومات الفنية من الساعة الـ٩ صباحًا حتى الساعة الـ٣ عصرًا يوميًا، خلال فترة تسجيل رغبات الكليات، ويكون متاحًا ٢٤ ساعة على الموقع الإلكترونى من الأجهزة الشخصية أو الخارجية عن مكاتب التنسيق.

وأكد أن كل مراكز التنسيق بالجامعات مجهزة لاستقبال الطلاب بأحدث أجهزة الحاسب الآلى بالمعامل، وتوفير التهوية اللازمة داخل المكاتب، وإصدار التعليمات المشددة للموظفين القائمين على هذه المعامل لمساعدة وإرشاد الطلاب وتسهيل عمليات إدخال الرغبات لكسب الوقت لكل الطلاب.

ووجّه مسئول مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى للطلاب عدة نصائح مهمة لإتمام عملية تسجيل الرغبات بنجاح، وهى أنه يجب على الطالب المحافظة على الرقم السرى الخاص به لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكترونى للتنسيق وعدم إطلاع أى شخص آخر عليه؛ حتى لا يتم العبث برغباته، كما يجب على الطالب استكمال الرغبات المتاحة له على الموقع الإلكترونى للتنسيق بشكل كامل، والتى يبلغ عددها ٧٥ رغبة، ومراعاة ترتيبها لأنه بعد التسجيل لا يمكن إعادة إدخال الرغبات مرة أخرى.

وأوضح أن الطالب يستطيع تعديل رغباته عدة مرات خلال المدة الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب، كما يجب على الطالب استخدام أمر الحفظ، لحفظ رغباته التى أدخلها.

وقال «عطا» إن الطالب يستطيع طباعة هذه الرغبات والحصول على إيصال برقم محدد، مدون به تاريخ وساعة التقديم، كما يستطيع الاحتفاظ بنسخة من رغباته على الحاسب الشخصى الخاص به، حتى يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة، ويجب عليه الالتزام بالمواعيد المقررة للتقديم لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وعدم التخلف عنها.

كما أكد أنه لا يحق للطالب الذى لم يلتحق بتنسيق العام الماضى ٢٠٢٢ دخول التنسيق الإلكترونى للعام الحالى ٢٠٢٣؛ لأن البرنامج معد لطلاب الثانوية العامة الحديثة فقط «٢٠٢٣» ولا يقبل تسجيل طلاب السنوات السابقة.

وأضاف: «كما أنه لا يُعتد بمحل الإقامة الجديد، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، وعقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتُعلن النتيجة فى حدود النسبة المقررة وهى ١٠٪ وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة بنفس القواعد، ونفس النسبة المقررة للتحويل (١٠٪)».

وأشار إلى أن الوزارة تحرص دائمًا على الإعلان باستمرار عن الجامعات والمعاهد، سواء الحكومية أو الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، لتجنب النصب والاحتيال على الطلاب من قبل الكيانات الوهمية، مضيفًا: «هناك لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها ومداهمتها للكيانات الوهمية والمؤسسات التى تقدم خدمة تعليمية دون سند قانونى أو الحصول على التراخيص اللازمة، وتمنح شهادات وهمية، وهناك تنسيق تام مع الجهات المعنية لمواجهة نشاط الكيانات الوهمية».

وفى جامعة عين شمس، أكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أن الجامعة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة والمعادلة العربية والأجنبية لتقديم خدمة التنسيق الإلكترونى بالمركز الرئيسى لتنسيق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، حيث تم تجهيز ١٤ معملًا على أعلى مستوى بكليات: الآداب والحاسبات والمعلومات والهندسة والبنات والزراعة، كما خصصت الجامعة معملًا لاستقبال الطلاب من ذوى القدرات الخاصة بمقر مركز الإبصار بكلية الآداب.

.. والجامعات جاهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية

تبدأ مكاتب التنسيق ومعامل الكمبيوتر بالجامعات المصرية، السبت، فى استقبال الطلاب الراغبين فى إتمام إجراءات تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالتعليم العالى.

وأتمت المكاتب والمعامل استعداداتها لاستقبال الطلاب، ورصدت «الدستور» جهود بعض الجامعات للتيسير على الطلاب.

الإسكندرية 200 حاسب آلى و7 معامل

وأعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تخصيص ٧ معامل تضم ٢٠٠ جهاز كمبيوتر للطلاب لتسجيل رغباتهم. وأوضح رئيس الجامعة أن المعامل موجودة فى كليات «الآداب والتربية والسياحة والفنادق وعلوم الشاطبى وعلوم محرم بك والهندسة والتربية الرياضية بنين» وفى المدينة الجامعية طالبات بسموحة. من جهته، قال الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذه المعامل متاحة طوال فترة التنسيق مجانًا، اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، وتوجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلى، موضحًا أنه تم تزويد أجهزة كمبيوتر بإنترنت عالى السرعة، للتسهيل على الطلاب وضمان عدم الازدحام.

بنى سويف إنترنت عالى السرعة ومشرفون لمساعدة الجدد

أنهت جامعة بنى سويف استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات، من خلال المعامل التى خصصتها الجامعة.

وسيبدأ تنسيق المرحلة الأولى وفقًا للحد الأدنى المعلن عنه من قِبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك على مدار خمسة أيام فى الفترة بين غدٍ السبت و٩ أغسطس الجارى، وتعمل تلك المعامل وتستقبل الطلاب من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن الجامعة تستقبل الطلاب كل عام داخل المعامل التى يجرى تخصيصها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم على المراحل الثلاث.

وأضاف «حسن»: «جرى اختيار معمل الحاسب الآلى بكلية الإعلام، ومعمل الحاسب الآلى بكلية الآداب بغرب النيل، ومعمل الحاسب الآلى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالمجمع الثانى شرق النيل».

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المعامل جرى تجهيزها على أكمل وجه، من خلال توفير أجهزة حاسب آلى حديثة ومزودة بالإنترنت عالى السرعة وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أن هناك عددًا من العاملين ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال الحاسب الآلى وأعمال التنسيق، لمساعدة وتقديم كل أوجه الدعم وتقديم الإرشادات للطلاب وأولياء الأمور.

طنطا تجهيز أماكن انتظار لأولياء الأمور

أكد الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، جاهزية مكتب التنسيق الإلكترونى بالجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة على توفير كل سبل الدعم للطلاب فى أثناء تسجيل رغباتهم واستخراج بطاقات الترشيح وأعمال التحويلات.

وأوضح رئيس الجامعة: «جرى تجهيز معامل بكلية الصيدلة، إضافة لمبنى الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجمع الطبى للعمل طوال أيام التنسيق من الساعة ٩ صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، طبقًا للأيام المحددة من مكتب التنسيق الرئيسى وتوفير ١٢٠ جهاز حاسب آلى بالبرمجيات اللازمة لمساعدة الطلاب على إنهاء أعمال التنسيق الإلكترونى، خلال مراحل التنسيق المختلفة»، مشيرًا إلى أن هذا العام يتضمن بدء قبول الطلاب للدراسة بكلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا.

وقال: «جرى توفير كل الإمكانات اللازمة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور لإتمام تسجيل رغباتهم»، مشيرًا إلى التزام الجامعة بتطبيق كل الإجراءات التأمينية، علاوة على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وتجهيز أماكن انتظار لأولياء الأمور، بما يضمن تنفيذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة الجميع.

ولفت الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه جرى تخصيص فريق من الجهاز الإدارى بالجامعة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، مدربين على أعلى مستوى، لمساعدة الطلاب فى إتمام تسجيل رغباتهم بنجاح، وإزالة أى معوقات قد تواجه الطلاب.

قناة السويس لجنة للإشراف على مكتب التنسيق

أوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم الانتهاء من استعدادات الجامعة لبدء أعمال مكتب التنسيق الفرعى، والذى سيبدأ العمل به السبت ٥ أغسطس وحتى يوم الأربعاء ٩ أغسطس، بعد الانتهاء من كل التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب.

وقال «مندور» إن الجامعة شكلت اللجنة العليا لمتابعة أعمال التنسيق بالمكتب، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة، وتضم اللجنة الدكتور محمد حفنى، مدير مركز تطوير التعليم، رئيسًا للمكتب، والدكتور تامر شوقى، مدير وحدة التحول الرقمى، نائب رئيس المكتب، والدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية MIS، المُشرف على التنسيق الإلكترونى، والدكتور محمد إبراهيم إسماعيل، مسئول التسجيل الإلكترونى، والدكتورة هبة الدناصورى، مسئول التسجيل اليدوى، والدكتور محمد عبدالهادى، مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومى، والدكتور باسم الهادى السعيد، مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، والدكتور محمد المتولى، منسق التسجيل اليدوى والطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وإبراهيم أبوزيد، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل.

وأوضح الدكتور محمد حفنى، مدير مركز تطوير التعليم، رئيس مكتب التنسيق، أنه يجرى تشغيل الخدمة بمعامل مركز التطوير خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وسيتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

فيما أفاد الدكتور تامر شوقى، نائب رئيس مكتب التنسيق الفرعى بالجامعة، بأن مواعيد العمل داخل مكتب التنسيق من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

بينما أكد الدكتور تامر حسنين، مسئول التسجيل الإلكترونى، أن إدخال أو تعديل الرغبات ينتهى فى تمام الساعة السابعة مساءً فى آخر يوم للمرحلة.

مطروح توفير ١٠٠ جهاز كمبيوتر

قال الدكتور محمود عباس، نائب رئيس جامعة مطروح، إن مكاتب التنسيق بجامعة مطروح جاهزة، وتقع فى كليتى التربية والسياحة والفنادق، وستبدأ السبت فى استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح نائب رئيس جامعة مطروح أن معامل الحاسب الآلى فى كلية التربية وكلية السياحة والفنادق مجهزة بأحدث الأجهزة والإنترنت، وعددها ١٠٠ جهاز، لكى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم بشكل سريع، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

وأكد أن مكاتب التنسيق تتسع لـ٥٠ طالبًا وطالبة فى الفترة الواحدة، مشيرًا إلى أنه سيجرى تكثيف المرور ومتابعة العمل بالمكاتب بشكل دورى، وذلك لتذليل العقبات أمام الطلاب، إن وجدت، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تهتم بالتعليم الجامعى وهناك توسع فى منشآت جامعة مطروح لتطوير الخدمة التعليمية.

كفرالشيخ تنظيم عملية التقدم لمنع التكدس

أشار الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، إلى أنه سيجرى فتح معامل الكمبيوتر بكلية التربية النوعية من أجل استقبال طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، لمساعدتهم على اختيار الرغبات، بشكل مجانى، وذلك بداية من غدٍ السبت.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ، لـ«الدستور»، أن معامل التنسيق بالجامعة معدة لاستقبال أى عدد من الطلاب دون التقيد بعدد محدد، وسط تنظيم مُحكم لعملية التقدم لمنع حدوث تكدس أو زحام، لافتًا إلى أنه جرى تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب فى أثناء التنسيق خلال الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موجهًا بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب، مع تواجد المختصين للإجابة عن استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيرًا على الطلاب.

وحذر الدكتور عبدالرازق دسوقى الطلاب من الانسياق والوقوع فى فخ الكيانات الوهمية التعليمية غير المعتمدة من وزارة التعليم العالى، وأيضًا الكيانات الوهمية التى تدعى صلتها بجامعة كفرالشيخ، لافتًا إلى أن الجامعة ليست لها علاقة نهائيًا بأى كيان تعليمى خارج أسوارها لا من قريب أو بعيد. ودعا كل الطلاب للتأكد من وجود اسم أى كلية أو معهد خاص فى قوائم التنسيق التى أعلنتها الوزارة قبل التقدم إليها، والتوجه على الفور إلى معامل التنسيق بالجامعة إذا واجهوا أى صعوبات أو مشاكل فى التقدم للتنسيق.

سوهاج مساعدة ٨٠ طالبًا كل نصف ساعة لإنجاز المهمة بدقة

وذكر الدكتور حسان النعمانى، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أن مكتب تنسيق طلاب الثانوية العامة داخل الجامعة جاهز لاستقبال الطلاب فى الموعد المحدد، بناءً على توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، بتذليل كل العقبات أمام أبنائنا الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية. وأوضح «النعمانى» أنه جرى تجهيز معمل نادى تكنولوجيا المعلومات بمقر الجامعة القديم بمقر كلية التجارة بسعة ٢٠ جهاز كمبيوتر، مزودة بأحدث التقنيات وبأعلى سرعة إنترنت، إضافة إلى تجهيز معامل مشروع تقويم الطلاب بمقر الجامعة القديم بمدينة ناصر بمقر كلية الطب البشرى، بقدرة ٦٠ جهاز كمبيوتر ومجهزة بأعلى الإمكانات التقنية ليصل العدد إلى ٨٠ جهازًا، قابلة للزيادة إذا لزم الأمر، كما جرى تعيين أكفأ العناصر البشرية بالجامعة لسرعة إنجاز تنسيق الطلاب بالمرحلة الجامعية الأولى. ولفت رئيس الجامعة إلى أن هذه الأماكن جرى تجهيزها للتنسيق بأحدث أجهزة الكمبيوتر وأعلى سرعات إنترنت موجودة، من خلال خطوط فايبر تم تخصيصها لذلك، كما تم تجهيز أماكن جيدة التهوية ومكيفة لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور فى ظل الأجواء الحارة تخفيفًا عليهم. وكشف عن أن جامعة سوهاج تستقبل أيضًا هذا العام تنسيق كليتى التربية والتمريض بعد أن كانتا إقليميتين، خلال العام الماضى، فأصبحتا مثل كل الكليات، وهو ما يزيد عدد الطلاب عن العام الماضى.

من جهته، أوضح المهندس محروس حارس أنه بناءً على تعليمات الدكتور حسان النعمانى، رئيس الجامعة، سيجرى العمل بمكتب التنسيق يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على أن تبدأ المرحلة الأولى من يوم السبت المقبل ولمدة خمسة أيام.

وأضاف المهندس علاء الصادق، نائب مدير مكتب التنسيق، أن القوة الاستيعابية لمكتب التنسيق تصل إلى ٨٠ طالبًا خلال نصف ساعة، وهو معدل عالٍ وسريع لإنجاز مهمة التنسيق بدقة واحترافية.