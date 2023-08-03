الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس «البرلمان العربى» يدعو إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية الليبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، السفير عبد المطلب ادريس ثابت المندوب الدائم لليبيا لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، حيث تم التباحث حول أبرز المستجدات على الساحة الليبية.

وخلال اللقاء، أكد "العسومي" حرص البرلمان العربي على دعم وتعزيز أواصر التعاون مع الدولة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية، داعيا الى ضرورة المضي قدما نحو إنجاز الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية  وتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية والعبور نحو مرحلة أكثر استقرارا.

وشدد "العسومي" على موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا والمحافظة على سيادتها ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شئونها الداخلية، مثمنا الجهود التي تبذلها الدول العربية في هذا الشأن وسعيها الحثيث نحو تسوية الازمة الليبية عبر مسارات الحل السياسي.

كما أكد دعمه كل الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الليبية، مرحباً في هذا السياق بالملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الذي عقد في الكونغو بمشاركة المجلس الرئاسي الليبي وممثلي مختلف القوى السياسية الليبية وبمشاركة أيضاً الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وبدوره، ثمن مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية الدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي برئاسة معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي لدعم الاستقرار في ليبيا على الأصعدة كافة العربية والإقليمية والدولية.

WhatsApp Image 2023-08-03 at 5.16.06 PM (1)
WhatsApp Image 2023-08-03 at 5.16.06 PM (1)
WhatsApp Image 2023-08-03 at 5.16.06 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 5.16.06 PM
الأمانة العامة للبرلمان الاستحقاقات الانتخابية الأزمة الليبية المجلس الرئاسى الليبى المصالحة الوطنية الليبية جامعة الدول العربية رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي

الأكثر قراءة

هدفان ملغيان فى مباراة الزمالك والنصر بالبطولة العربية (فيديو)

الغسيل يتسبب فى مصرع "حسناء المرج"

البطولة العربية: هدفان ملغيان وتعادل سلبى مثير بين الزمالك والنصر

مصطفى بكرى لـ وجدى العربى: والدك لم يُحسن تربيتك ولم تعرف للأخلاق طريقًا

تحديات جديدة أمام مصر

35 عامًا وعزباء.. مَن هى داليدا خليل التى ظهرت مع عمرو دياب فى الساحل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى