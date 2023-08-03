الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

30 دقيقة.. خطورة من المصرى والأهلى يفشل فى الوصول للمرمى

الأهلي والمصري البورسعيدي
الأهلي والمصري البورسعيدي

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي كأس مصر ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

واستهل المصري المباراة بقوة وكاد يتقدم في الدقيقة الثالثة بعد انفراد من مروان حمدي الذي سدد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

فريق المصري استمر في ضغطه وهدد مرمى الأهلي مجددًا في الدقيقة 12 بعد عرضية من إلياس الجلاصي مررها مروان حمدي رأسية إلى إسلام عطية الذي سدد بعيدًا عن المرمى.

محاولات من لاعبي الأهلي لكن بدون أي خطورة حتى الآن على مرمى محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

الظهور الأول للأهلي في الدقيقة 24 بتسديدة من رامي ربيعة داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني- خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة- علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية- محمد مجدي أفشة- حسين الشحات- بيرسي تاو.
خط الهجوم: محمود عبدالمنعم «كهربا».

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وأحمد عبدالقادر ومحمد كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

الاهلى المصرى البورسعيدى ربع نهائي كأس مصر كاس مصر

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