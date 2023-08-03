بعد واقعة التسمم.. روّاد السوشيال لـ هبة مجدي وابنتها: ربنا يقومكم بالسلامة

انتشرت صور الفنانة هبة مجدي، وابنتها، عبر السوشيال ميديا وذلك بعدما تعرضت لحالة تسمم، نُقِلتا على إثرها إلى أحد المستشفيات، وعلقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها في موقع انستجرام قائلة: "محدش ياكل من المطعم ده، خصوصًا فرع التجمع اللي جنب مدرسة نارمر. أنا ودهب أكلنا منه امبارح واحنا لسه خارجين من المستشفى، الحمد لله على كل شيء".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع الصور التي انتشرت للفنانة هبة مجدي، وابنتها، بعد تسممها بسبب تناول الطعام من أحد المطاعم الشهيرة.

وترصد "الدستور" أبرز ردود الأفعال على الخبر في سياق السطور التالية.

وكتبت الشيماء محمد، من مستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: " لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يشفيها ويعافيها يارب وتقوم بالسلامة هى وبنتها"، وعلّقت سحر جميل، من روّاد فيسبوك قائلًة: "لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم ربنا يشفيهم ويعافيهم ياااااااارب الف سلامه".

ودعت أسماء ممدوح بكر من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" قائلًة: "كذا حد فعلا بعد ما اكله بطنهم وجعتهم وترجيع"، ونصح حساب حمل اسم طارق قاسم، من جمهور الفنانة هبة مجدي قائلًا: "مليون سلامة .... بلاش الاكل الجاهز".

وكتبت منة محمد علي، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: " ربنا يشفيكم، مفيش أكل برة البيت نضافته مضمونة أبدا من أول عربية الفول لأفخم المطاعم والفنادق، وبالذات فى الجو الحر ده".

آخر أعمال هبة مجدي

يُذكر أن آخر أعمال هبة مجدي هو مسلسل "المداح"، وتدور قصته حول صابر الطفل الذي تبنَّاه إمام المسجد وربَّاه، ثم وقع في حب فتاةٍ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلامٍ غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معاركٍ مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأزمات.

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